Na zatožno klop bo prvič sedel kardinal

V nadaljevanju preberite:

V Rimu vernike, podobno kot drugod po svetu, skrbi zdravje papeža Frančiška, ki so ga operirali na debelem črevesu in po zadnjih novicah že dobro okreva. Mehanizem stoletja vsemogočnega vatikanskega državnega tajništva in tudi vse druge oddelke skrajno zapletene strukture vesoljne katoliške cerkve pa pretresajo drugačne skrbi. Prvič se dogaja, da se začenja sodni proces, ki ne bo obravnaval navadnih smrtnikov. Po papeževi volji bo moral sesti na zatožno klop kardinal, eden še nedavno najvišjih v cerkveni hierarhiji.