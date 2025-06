V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Šanghajska organizacija za sodelovanje (SCO) konec tedna objavila izjavo in v njej obsodila izraelski napad na Iran 13. junija, se je Indija od tega stališča distancirala s trditvijo, da ni sodelovala na posvetovanjih, na katerih so sprejeli omenjeno izjavo. Poudarila je, da je Indija v »prijateljskih odnosih z obema državama in da je pripravljena ponuditi vso možno podporo«.