Načrte nove vlade primerjajo s poskusom udara

Demokracija, kot so jo poznali­ v Izraelu, se morda bliža koncu. O tem so prepričani kritiki načrtov nove vlade, najbolj desne v zgodovini države, ki je med svoje najpomembnejše cilje uvrstila reformiranje sodstva, predvsem pa zmanjšanje moči vrhovnega sodišča, katerega odločitve bo po novem lahko razveljavil parlament. Nekateri strokovnjaki so napovedane ukrepe razglasili za izraelsko različico šestojanuarskega napada na Kapitol.