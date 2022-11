Netanjahujeva vrnitev v senci vzpona skrajne desnice

Polarizacija izraelskega političnega prostora okoli večkratnega premiera Benjamina Netanjahuja, kot kaže, ne bo uspela preprečiti njegovega ponovnega vzpona na oblast. Slavje stranke Likud na torkovih predčasnih parlamentarnih volitvah, že petih v zadnjih štirih letih, bo najverjetneje proizvedlo eno najbolj konservativnih koalicijskih vlad do zdaj. V njej se vidna vloga obeta skrajni desnici, največji zmagovalki dolgotrajne politične krize v judovski državi.

Končni izidi parlamentarnih volitev naj bi bili znani jutri. Najverjetnejši prihodnji mandatar je v opoziciji preživel leto dni. Tretja največja parlamentarna stranka prihaja s skrajne desnice.

Izraelska opozicija je za oblikovanje naslednje vlade potrebovala zmago, ki bi ji prinesla vsaj 61 poslanskih mandatov. Po preštetju skoraj 90 odstotkov oddanih glasovnic, je bilo vse manj dvomov o tem, da se bo na čelu države še šestič znašel triinsedemdesetletni Netanjahu, vodja Likuda in eden najbolj kontroverznih izraelskih politikov.

Konservativnemu taboru, ki ga poleg Likuda sestavlja še zavezništvo Verski sionizem in dvojica ultra ortodoksnih strank, se obeta 65 mandatov v 120-članskem knesetu. »Danes smo osvojili prepričljivo zaupnico,« je po prvih znamenjih uspeha poudaril najverjetnejši prihodnji mandatar, ki se je s premierskega položaja umaknil leta 2021, ko je zaradi obtožb o korupciji izgubil podporo takratnih koalicijskih partnerjev.

Aktualni izraelski premier Jair Lapid med nagovarjanjem svojih privržencev. Foto: Gil Cohen-magen/Afp

Nasprotovanje Netanjahuju je bil ključni povezovalni element široke, ideološko pisane koalicije, ki jo je njegovim političnim nasprotnikom uspelo vzpostaviti iz strank na desnem in levem polu političnega spektra. Vlada enotnosti pod vodstvom Neftalija Beneta, katere mandat so zaznamovali tako ekonomski uspehi kot znaten porast nasilja med Izraelci in Palestinci na Zahodnem bregu, je po manj kot letu dni na oblasti ostala brez minimalne večine v enodomnem parlamentu, kar je privedlo do razpustitve zakonodajnega organa in razpisa predčasnih volitev.

Priprave na prenos oblasti

V največji vladni stranki Ješ Atid (Prihodnost obstaja), ki jo vodi aktualni premier in Netanjahujev največji tekmec Jair Lapid, niso želeli vnaprej priznati poraza, zavedajoč se, da so se vzporedne volitve v zadnjih letih izkazale za slab indikator končnega razmerja glasov in da bi lahko vstop katere od manjših koalicijskih strank v parlament še vedno ogrozil Netanjanjuhevo vrnitev. A z napredovanjem štetja glasovnic je upanje na preobrat usihalo, izraelski mediji pa so poročali o začetku priprav za prenos oblasti. Končni izidi naj bi bili znani jutri.

Analitiki in opazovalci se bojijo, da bo vrnitev Likuda na čelo vlade omogočila sprejetje kontroverznih reform, ki bi lahko privedle do politizacije izraelskega sodstva in razrasta korupcije v tamkajšnji politiki. Strankini načrti med drugim vključujejo spremembe kazenske zakonodaje, kritiki pa jih interpretirajo predvsem kot poskus reševanja njenega voditelja pred sodnim pregonom.

Netanjahu je izrazil prepričanje, da bo lahko oblikoval odgovorno vlado, ki se bo izogibala »nepotrebnim avanturam«. Foto: Ronaldo Schemidt/Afp

Vsaj toliko skrbi kot vrnitev politika, obtoženega korupcije, je dan po volitvah vzbujal vzpon skrajne desnice. Položaj tretje največje parlamentarne stranke se je obetal Verskemu sionizmu, zavezništvu strank, ki so bile zaradi netolerantnih stališč ne samo do izraelskih Arabcev, pač pa tudi do članov skupnosti LGBT in predstavnikov levice, dolgo obsojene na margino izraelske politike.

V odzivu na bojazni, kaj bo prineslo sodelovanje s skrajno desnico, je Netanjahu izrazil prepričanje, da bo lahko oblikoval odgovorno vlado, ki se bo izogibala »nepotrebnim avanturam«.