7.59 Nadaljujejo se spopadi za zavzetje Severodonecka

Nadaljujejo se spopadi za vzhodnoukrajinsko mesto Severodoneck. Ruske sile so z uporabo artilerije napadale cilje na območju mesta tudi v soboto, so sporočili iz generalnega štaba ukrajinskih oboženih enot. »Z uporabo artilerije so ruske sile izvedle napade na območje mesta Severodoneck,« so zapisali v izjavi na svojem facebook profilu. Obstaja tudi nevarnost raketnih in zračnih napadov na ukrajinske infrastrukturne objekte iz Belorusije, so še zapisali po poročanju Guardiana.

8.11. Ukrajina obtožila Rusijo zavračanja civilnih pacientov v bolnišnicah na Krimu

Ukrajinska vojska je obtožila ruske oblasti na Krimu, da so vodstvom tamkajšnjih bolnišnic naročile, naj zavrnejo civilne paciente, da bi sprostili bolniške postelje za ruske vojake. »Intenzivno« naj bi se zbirala tudi kri za ranjene ruske vojake, so, kot povzema Guardian, ukrajinske oborožene enote zapisale na facebooku.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opustil idejo, da bi Ukrajina z vojaškimi boji dobila nazaj ozemlja, ki jih je izgubila v vojni z Rusijo od leta 2014, kar vključuje tudi krimski polotok, ki si ga je Moskva pripojila tistega leta. Takšna odločitev bi pomenila izgubo stotine ali tisoče življenj, je dejal.