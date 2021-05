Naj bo to zadnja pandemija človeštva

V nadaljevanju preberite:

Štiriinsedemdeseto zasedanje svetovne zdravstvene skupščine (WHA) se je v ponedeljek v Ženevi začelo pod temnim oblakom pandemije covida-19 in z vprašanjem, kako reformirati Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), katere vloga bo vse bolj pomembna pri ohranjanju razvoja in miru na svetu.Težko kitajsko šapo nad WHO je mogoče čutiti že po tem, da do danes ni bilo razkrito, kako se je koronavirus pojavil med ljudmi. Vse več znanstvenikov je zahtevalo ponovno preiskavo, ki se je ukvarjala prav s scenarijem, ki so ga v WHO ocenili za najmanj verjetnega, kar kaže na to, da se je virus razširil z wuhanskega inštituta za virologijo. Ni dvoma, da bo Kitajska uporabila vsa sredstva, da bo utišala takšne govorice, od katerih azijsko silo najbolj skrbijo namigi, da je sars-cov-2 pravzaprav del njenega razvoja biološkega orožja.