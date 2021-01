Virus se skriva tudi tam, kjer ga ne bi iskali

V prispevku preberite:

Strokovnjaki iz bolnišnice You'an trdijo, da so bolniki, ki okrevajo po covidu-19, pri testiranju brisa iz spodnjega prebavnega trakta pogosto še naprej pozitivni, čeprav testi iz nosu ali grla kažejo, da so negativni. To se je pokazalo, ko je bil prejšnji teden na eni od pekinških šol s koronavirusom okužen devetletni deček. Vse profesorje, zaposlene in učence so testirali na vse tri načine. Izkazalo se je, da so bili analni brisi natančnejši od vseh preostalih metod.