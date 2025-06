Poroka leta: Benečani po odhodu Bezosovih računajo na milijardo dobička

Stroški poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sánchez so po ocenah Bloomberga in Reutersa s spremnim slavjem, gosti, varnostniki in zasoljenimi najemi stali med 47 in 56,26 milijonov ameriških dolarjev oziroma od približno 40 do 48 milijonov evrov, a hkrati dodajajo, da so mu zgolj minuli petek Amazonove delnice na Wall Streetu prinesle dobiček za več kot 30 takšnih porok.

Visok dobiček kljub protestom proti milijarderju, kdaj znanemu tudi po izkoriščevalskem odnosu do zaposlenih in člankih tipa »Delavci ne smejo na WC, on zbira milijarde«, pričakujejo tudi v Benetkah.

Neposredni dobiček v štirih dnevih poroke in spremnih vipovskih žurk ter posredni, ki ga bo prineslo vnovično utrjevanje blagovne znamke Benetk, naj bi jim prineslo domala milijardo evrov. Konkretno 957.299.000 evrov, pišejo italijanski mediji, ki se sklicujejo na JFC in njegove izračune finančnih posledic.

Protestni napis Ni prostora za Bezosa na mostu Rialto. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Pričakovana milijarda le kapljica v morju Bezosovih milijard

Upoštevali so najbolj neposredna plačila (od vsote, ki sta jo plačala sveža zakonca, do stroškov njunih 200 gostov, za katere je razumno domnevati, da so si privoščili kako kavo tudi zunaj programa poroke), a tudi bolj abstraktna in dolgoročna, kot je omenjena vrednost blagovne znamke Benetk, ki se je še utrdila s prisotnostjo v vseh svetovnih medijih.

Najbolj neposredna plačila so ocenili na 28.386.000 evrov, k tem pa dodali še 17.582.000 evrov stroškov z najemom varnostnikov in drugih storitev, ki so jih morali poravnati gosti. Vzporedno so dvig zaposlenosti in kondicije potrošnikov ocenili na 8.794.000 evrov. Dodatnih 6.808.000 evrov bo prišlo iz dobička dobavne verige. Med tistimi, ki bodo pomislili nekaj takega kot »kako odlična ideja, tudi jaz se bom poročil v Benetkah«, in podjetji, ki bodo po poroki Bezosov imeli lažji dostop do trga, bi dogodek lahko dal nov veter v jadra dobavnim verigam za poroke in večje dogodke v lagunskem mestu.

Seveda je seštevek navedenih milijonov daleč od pričakovane milijarde, a računajo, da bo velika večina izkupička šele dolgoročna posledica medijske izpostavljenosti dogodka. V teh dneh so pač bili vsaka ulica, vsak most, vsak kotiček Benetk pod žarometi kamer z vsega sveta. Enako kot kaka smešna in neudobna obleka neveste, ki so jo mediji pričakovano, kot po nareku, hvalili.

A je pričakovana milijarda še vedno le drobna kapljica v morju Bezosovih milijard. Forbes je njegovo imetje nazadnje ocenil na 227 milijard ameriških dolarjev, kar pomeni, da lakomni beneški apetiti ne dosegajo niti odstotka njegovega premoženja.