Najmanj ameriški Američan bo prvi ameriški papež

Američani so ponosni na novega papeža Leona XIV., rojenega v illinoiškem Chicagu, pa čeprav je velik del svojega življenja preživel v tujini. Iz njegovih korenin poskušajo razbrati, kakšen bo duhovni voditelj 1,4 milijardne skupnosti rimskih katolikov. Newyorški nadškof kardinal Timothy Dolan si je po navedbah ameriških medijev v novem papežu želel kombinacije zadnjih treh: prelomnost Janeza Pavla II., poglobljenost Benedikta XVI. in Frančiškovo bližino ljudem. Papež Leon XIV. bo ameriški in svetovni katoliški skupnosti zagotovo dal svoj lastni pečat, tega pa poskušajo razbrati tudi v njegovi prvi domovini.

Pred 69. leti v illinoiškem Chicagu rojeni Robert Francis Prevost je diplomiral na edini ameriški avguštinski univerzi v pensilvanski Villanovi, preden se je odpravil v tujino. Doktoriral je v Rimu, potem pa dve desetletji deloval v Peruju. Do Frančiškove smrti je kot prefekt dikasterija za škofe vodil po mnenju poznavalcev enega najvplivnejših vatikanskih položajev. Kot takšen je volilnemu telesu za izbiranje škofovskih nominacij dodal tri ženske.

Novi papež Leon XIV. Foto: Tiziana Fabi/Afp

Tako kot predhodnik Frančišek je tudi avguštinec Leon XIV. zavezan pomoči revnim in vsem drugim pomoči potrebnim. Ameriški mediji navajajo njegov zapis na spletnem omrežju Vatikana, da škof ne sme biti majhen princ, sedeč v svojem kraljestvu. Že zdaj pa domnevajo, da se bo »rezervirani in diskretni« novi papež v slogu nastopanja razlikoval od »ljudskega« Frančiška.

Za številne katolike v ZDA in po svetu je enako vroče vprašanje, ali bo nadaljeval s predhodnikovim odpiranjem do istospolnih, dvospolnih in transspolnih katolikov. Tu se porajajo dvomi, saj je New York Times objavil njegovo obsojanje zahodnih medijev in popularne kulture, ki naj bi spodbujali naklonjenost do Svetemu pismu nasprotnih vrednot. Leta 2012 je posebej omenjal istospolni način življenja in alternativne družine istospolnih partnerjev in njihovih posvojenih otrok. Še kot škof je nasprotoval tudi učenju teorije spola v šolah, saj naj bi ta ustvarjala spole, ki jih ni. Nekateri poudarjajo poimenovanje po papežu Leonu XIII., ki je konec devetnajstega stoletja obsojal socializem.

Protestniki so zahtevali vrnitev ilegalnega migranta Kilmarja Abrega Garcie. Foto: Patrick T. Fallon/Afp

Novejše izjave novega papeža kažejo kritiko »naredimo Ameriko spet veliko« gibanja republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Še sredi maja je ob izgonu domnevnega člana kriminalne tolpe MS-13 Kilmarja Abrega Garcia - za zagovornike marylanskega očeta - na družbenem omrežju posredoval vprašanje, ali ne vidijo trpljenja, ali njihova zavest ni vznemirjena: »Kako ste lahko tiho?« Posredoval je tudi mnenje o katoliškem podpredsedniku J.D. Vanceu in njegovem odnosu do migracij, med njimi enega, ki piše, da se J.D. Vance moti, Jezus Kristus ne bi hotel, da razvrščamo svojo ljubezen.

Podpredsednik Vance verjame, da se mora ljubezen do bližnjega začeti pri obrambi lastne družine in države pred politiko, ki spodbuja brezvladje in tihotapstvo ljudi: »Ne moremo biti država brez meja in ljudstvo brez reda.« Robert Francis Prevost se je, nasprotno, že leta 2017 zavzemal za tako imenovane sanjače, otroke ilegalnih priseljencev v ZDA, ki si prizadevajo za legalizacijo svojega položaja. Tudi njega pa so kritizirali zaradi pomanjkljivega soočanja s katoliškimi duhovniki, obtoženimi spolnih zlorab.

Ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik J.D.Vance. Foto: Leah Millis/Reuters

Ameriški podpredsednik, ki je kot zadnji tuji predstavnik srečal papeža Frančiška, je kljub vsemu naštetemu posredoval svoje prepričanje, da bodo milijoni ameriških katolikov in drugih kristjanov molili za njegovo uspešno vodstvo cerkve. Predsednik Donald Trump pa je za veliko čast označil dejstvo, da gre za prvega ameriškega papeža: »Kako vznemirljivo, kakšna velika čas za našo državo!« Povedal je, da se veseli srečanja z Leonom XIV: »To bo zelo pomemben trenutek!

»Očeta Boba«, ki je prejel tudi perujsko državljanstvo, so mnogi imenovali za najmanj ameriškega od vseh Američanov. Trump pa je novembra vendarle prejel prepričljvo večino ameriških katoliških glasov. Proti demokratski predsedniški kandidatki Kamali Harris in vsem demokratom so se v večji meri kot prej obrnili katoliki z južnoameriškimi koreninami, tudi zato, ker so se v nasprotju z milijoni migrantov v času prejšnje administracije v ZDA priselili legalno.