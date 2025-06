Največje oboroževanje po koncu hladne vojne

V nadaljevanju preberite:

Severnoatlantsko zavezništvo vstopa v največji program oboroževanja po koncu hladne vojne. Z novimi cilji zmogljivosti, potrjenimi na zasedanju obrambnih ministrov v Bruslju, bo Nato okrepil svojo obrambno in odvračalno držo. Načrti predvidevajo tako povečanje števila enot kot vlaganja v oborožitev. V ozadju so predvsem tveganja, povezana z rusko grožnjo in obveščevalnimi ocenami, da bi se Vladimir Putin v nekaj letih lahko odločil za napad na Evropo.

Po novem bo v Slovenski vojski večji poudarek na protizračni obrambi, denimo z nabavo treh nemških sistemov iris-T. Več bo vlaganj na področju logistike, helikopterjev, opreme za vojake, objektov za njihovo bivanje in posodobitve letališča v Cerkljah. Slovenija naj bi do jeseni končala postopke za nakup osemkolesnikov patria. Kupuje tudi ducat francoskih samohodnih havbic caesar. V Natu se bo okrepil pomen slovenskih cestnih in železniških koridorjev.