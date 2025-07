Napadalca na zagrebški osnovni šoli obtožili umora in 50 drugih kaznivih dejanj

Hrvaško državno tožilstvo je vložilo obtožnico proti moškemu, ki je v decembrskem napadu na zagrebški osnovni šoli ubil sedemletnega otroka, več učencev in učiteljico pa huje ranil.

Obtoženi, ki je bil v času napada star 19 let, je 20. decembra lani vstopil v osnovno šolo Prečko v Zagrebu in z nožem napadel otroke in učiteljico. Sedemletni otrok je zaradi vbodnih ran umrl med poskusom oživljanja, vbodne rane pa so dobili tudi učiteljica ter učenci, stari sedem, 11 in 15 let. Enajstletni otrok je bil lažje poškodovan, druga dva otroka in učiteljica pa huje. Storilec je nato pobegnil v bližnji zdravstveni dom, kjer je poskušal storiti samomor.

Županijsko državno tožilstvo v Zagrebu je proti napadalcu vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja umora, štirih poskusov umora in 50 kaznivih dejanj kršitve otrokovih pravic. Med drugim mu očitajo, da je v šolo prišel z namenom, da ubije otroke in zaposlene, pri čemer se je zavedal, da gre za majhne otroke, ki se fizično ne morejo ubraniti.

Moški je imel psihične težave in je približno leto pred napadom poskušal storiti samomor. V preteklosti je bil učenec šole, na kateri je izvedel napad, prav tako pa je živel blizu nje.

Decembrski šolski napad velja za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej. Po tragediji so na Hrvaškem uvedli strožje varnostne ukrepe na šolah.