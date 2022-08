Napadalec na Rushdieja presenečen, da je pisatelj preživel

Američan, ki je minuli petek večkrat zabodel in ranil indijsko-britanskega pisatelja Salmana Rushdieja, je v sredinem pogovoru za newyorški tabloid New York Post izrazil presenečenje, da je avtor Satanskih stihov preživel napad.

»Ko sem slišal, da je preživel, sem bil presenečen,« je v pogovoru iz zapora dejal 24-letni Hadi Matar, ki je v ameriški zvezni državi New York minuli petek na odru napadel pisatelja.

Prijeli so ga takoj po napadu in je sedaj zaradi poskusa umora pisatelja v zaporu. Na sojenju se je v soboto preko svojega odvetnika izrekel za nedolžnega, v petek pa bo znova stopil pred sodnike, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V pogovoru je dejal, da pisatelja ne mara in da meni, da ni dobra oseba, saj da napada islam. Ni pa potrdil, da bi ga napadel zaradi smrtne obsodbe oziroma fatve, ki jo je Rushdieju zaradi njegovega romana Satanski stihi leta 1989 izrekel takratni iranski verski voditelj ajatola Homeini. Zaradi tega se je Rushdie več let skrival, saj so mu grozili s smrtjo.

Povedal je, da se je odločil, da bo šel na dogodek v kulturnem centru v kraju Chautauqua, ko je videl v tvitu, da bo na njem nastopil Rushdie. »Ne maram ga. Mislim, da ni dobra oseba. Napadel je islam, napadel je njihova prepričanja, sistem prepričanj,« je dejal o pisatelju.

Povedal je tudi, da je prebral le nekaj strani Satanskih stihov, ni pa želel povedati, ali je pisatelja napadel zaradi Homeinijeve fatve. »Spoštujem ajatolo. Menim, da je velika oseba. To je vse, kar bom rekel o tem,« je povedal za New York Post. Časnik je dodal, da mu je odvetnik svetoval, naj o tem vprašanju ne govori.

Matarjeva mama je sicer za spletno stran britanskega Daily Maila v ponedeljek povedala, da se je njen sin leta 2018 vrnil »spremenjen« in bolj veren s potovanja v Libanonu, od koder izvira njegova družina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

75-letnega Rushdieja, ki ga je napadalec več kot desetkrat zabodel, so takoj po napadu odpeljali s helikopterjem v bolnišnico, kjer je bil kratek čas priključen na medicinski ventilator, preden se je njegovo stanje izboljšalo. »Pot do okrevanja se je začela,« je v nedeljo povedal njegov agent. Ima poškodovana jetra ter pretrgane živce v roki in očesu, še navaja dpa.