Po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina se ruska in ukrajinska delegacija že pripravljata na nadaljevanje neposrednih pogajanj, ki se bodo odvrtela po 22. juniju, njegov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov pa je povedal, da bosta na tretjem krogu obnovljenih pogovorov glavna tema memoranduma, nasprotujoči se viziji mirne poti do končanja spopadov, ki sta jih morala sovražnika pripraviti do prejšnjega srečanja v Istanbulu.