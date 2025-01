Napredek je kot cvet, v družbi brez idej in ljubezni oveni

V nadaljevanju preberite:

»Za mnoge med nami je napredek nekaj samoumevnega. Vendar bi se morali spomniti, da življenjska raven pred 250 leti ni bila zelo drugačna od tiste pred 2500 leti. Šele z razsvetljenstvom in industrijsko revolucijo smo dosegli velikanski napredek v podaljšanju povprečne življenjske dobe, zdravju in splošnem življenjskem standardu, ki je opredelil modernost.«

To misel je ekonomist, Nobelov nagrajenec, Joseph Stiglitz zapisal ta teden neposredno po inavguraciji novega ameriškega predsednika in se vprašal, ali bi morda morali to obdobje poimenovati ne »konec zgodovine«, kot je to pred petintridesetimi leti predlagal Francis Fukuyama, temveč »konec napredka«. Da, prav zaradi vrnitve Donalda Trumpa in njegovega gibanja Maga – Make America Great Again.