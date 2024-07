Nasilje med jemenskimi uporniki in Izraelom ne pojenja. Hutijevci so davi sporočili, da so bili v sobotnem izraelskem napadu na jemensko pristanišče Hodejda ubiti najmanj trije ljudje, več kot 80 je ranjenih. Izraelska vojska pa je sporočila, da je davi prestregla raketo, izstreljeno z jemenskega ozemlja proti Eilatu ob Rdečem morju.

»Število žrtev izraelskega napada na Hodejdo se je povzpelo na tri mučenike in 87 ranjenih,« je podatke jemenskega ministrstva za zdravje povzela tiskovna agencija hutijevcev Saba.

Po izraelskem napadu na Hodejdo, ki je v rokah hutijevcev, je območje pristanišča zajel velik požar. Med 80 hudo ranjenimi v napadu je večina s hudimi opeklinami, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili hutijevci.

Izraelska vojska je davi prestregla raketo, izstreljeno z jemenskega ozemlja proti Eilatu ob Rdečem morju. »Izstrelek ni prečkal izraelskega ozemlja. Sirene so bile sprožene zaradi možnosti padanja šrapnelov,« so zapisali v sporočilu za javnost vojske.

Maščevanje za napad z brezpilotniki

Izraelsko bombardiranj Hodejde je bilo maščevanje za napad z brezpilotnikom na Tel Aviv, ki so ga v petek izvedli jemenski uporniki. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto napovedal, da se bo Izrael »branil z vsemi sredstvi«.

Libanonsko gibanje Hezbolah pa je v soboto posvarilo, da pomenijo napadi Izraela na njegove jemenske zaveznike hutijevce nevaren preobrat v vojni v Gazi. »Neumni korak sionističnega sovražnika napoveduje novo, nevarno fazo zelo pomembnega spopada v celotni regiji,« je v izjavi zapisala skupina, ki jo podpira Iran.