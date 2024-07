V Tel Avivu v eksploziji najmanj en mrtev, več ranjenih

V Tel Avivu je davi odjeknila eksplozija, najmanj en človek je umrl, štirje so ranjeni. Za napad z brezpilotnim letalnikom, ki ga izraelska protizračna obramba po lastnih navedbah zaradi človeške napake ni prestregla, so odgovornost prevzeli uporniški hutijevci iz več kot 2000 kilometrov oddaljenega Jemna.

FOTO: Gil Cohen-magen/AFP

V napadu, ki se je zgodil davi ob tretji uri po lokalnem času, sta bila menda ranjena najmanj dva človeka, po nekaterih drugih informacijah reševalcev pa so štiri prepeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eksplozija je odjeknila na ulici blizu izpostave ameriškega veleposlaništva v Tel Avivu. V eksploziji so bile poškodovane bližnje stavbe, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Prvotno poročanje lokalnih medijev, da je vzrok eksplozije napad z dronom, je pozneje potrdila izraelska vojska. Dron, ki ga je izraelska protizračna obramba zaznala, a zaradi človeške napake ni prestregla, je strmoglavil, še navajajo. Po njihovem je ena od možnosti tudi, da so dron izstrelili hutijevci.

Med preiskavo po nesreči so v stanovanju našli mrtvega moškega, ki so ga zadeli šrapneli, je sporočila policija. Gre za prve žrtve v Tel Avivu po 26. maju, ko je bila v raketnem napadu iz Gaze ranjena ena oseba. V napadih 7. oktobra je bilo na Tel Aviv sicer izstreljenih več sto raket, vendar so jih večino prestregli.

Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so prevzeli odgovornost za izstrelitev brezpilotnega letala. Po lastnih navedbah so napadli »enega od pomembnih ciljev v okupirani regiji Džafa, ki se zdaj imenuje izraelski Tel Aviv.«

Skupina, ki v podporo Palestincem po izbruhu vojne v Gazi napada predvsem ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu, je v soboto napovedala, da bo »brez oklevanja razširila vojaške operacije (...), dokler se agresija ne ustavi,« poroča AFP.

Po napadu so izraelske sile okrepile nadzor zračnega prostora.