Ko je družba Tesla zadnji dan lanskega leta objavila, da odpira nov salon v Urumqiju, je bilo to jasno znamenje, da poskusi zahodnih držav, da bi postavile v središče kitajsko kršenje človekovih pravic v Xinjiangu, ne bodo imeli učinka. Družba Elona Muska, ki izdeluje električne avtomobile, ima trenutno 211 razstavnih salonov po Kitajski, že samo to dovolj jasno kaže, da so za najbogatejšega človeka na svetu pomembni samo tisti, ki si lahko privoščijo katerega od njegovih še zdaleč ne cenenih modelov.