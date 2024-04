Našli truplo tretje žrtve zrušenja mostu v ZDA

V ZDA so našli truplo mehiškega delavca, ki so ga pogrešali po zrušenju mostu v Baltimoru na vzhodu ZDA 26. marca, so v ponedeljek sporočile oblasti v ZDA in mehiška vlada. Gre za truplo tretje od skupno domnevno šestih smrtnih žrtev po trčenju tovorne ladje v most, poročajo tuje tiskovne agencije.

Najdeni je Carlos Daniel Hernandez, ki je na mostu Francis Scott Key opravljal vzdrževalna dela, ko je vanj trčila tovorna ladja, je na družbenem omrežju X sporočila mehiška ministrica za zunanje zadeve Alicia Barcena.

Dva delavca so kmalu po nesreči našli mrtva, trije pa so še vedno pogrešani in domnevno mrtvi. Dva človeka so po nesreči rešili iz reke Patapsco.

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je v ponedeljek sporočil, da je začel kazensko preiskavo incidenta, kar pomeni, da agencija preučuje morebitne kriminalne vzroke. Po navedbah virov ameriške televizije ABC News bodo v preiskavi med drugim poskušali ugotoviti, ali je posadka ob izplutju iz pristanišča vedela, da je z ladjo nekaj narobe. Agenti FBI so se po poročanju španske tiskovne agencije EFE v ponedeljek vkrcali na ladjo in začeli delo.

Namenjena na Šrilanko

300 metrov dolga kontejnerska ladja Dali, ki je plula pod zastavo Singapurja, je zapuščala pristanišče Baltimore in bila namenjena na Šrilanko, ko je trčila v enega od stebrov osrednjega dela mostu čez reko Patapsco.

Plovilo ladjarskega podjetja Maersk je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je še vedno pod ruševinami mostu in ovira del pomorskega prometa v enem od najbolj prometnih pristanišč v ZDA.

Odprta je bila začasna plovna pot, ki omogoča prehod plovil, ki izvajajo reševalne in čistilne akcije.