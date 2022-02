Nastrojenost proti sosedom je vaba za volivce

V nadaljevanju preberite:

Zimske olimpijske igre, ki so pred štirimi leti potekale v Pjongčangu, so bile del velike spravne misije. Potrditev, da se bo otvoritvene slovesnosti udeležila Kim Jo Džong, mlajša sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, je bila znamenje taljenja ledu, ki je do takrat ločeval severno in južno polovico Korejskega polotoka, in majhno mesto nedaleč od bodeče žice, ki poteka ob 38. vzporedniku, je postalo zgodovinsko območje.