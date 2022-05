Nato: Ruska vojna v Ukrajini ne poteka tako, kot je načrtovala Moskva

08.22 Ukrajina se pripravlja na nov ruski napad v vzhodnem Donbasu

Ukrajina se je za danes pripravljala na nov ruski napad v vzhodnem Donbasu, saj je Kijev dejal, da se je protinapad njene vojske okoli Harkova okrepil, poroča Guardian. Ker na začetku invazije konec februarja Rusom ni uspelo zavzeti prestolnice, je nadzor nad Donbasom postal eden od glavnih ciljev Moskve; vendar so zahodne obveščevalne službe napovedale, da se bo njihov napad zaradi velikih izgub in ostrega odpora ustavil. »Pripravljamo se na nove poskuse napada Rusije v Donbasu, da bi nekako okrepili svoje gibanje na jugu Ukrajine,« je v nočnem nagovoru dejal predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal, okupatorji še vedno nočejo priznati, da so v slepi ulici in da je njihova tako imenovana »posebna operacija« že šla v stečaj, je še povedal.

Predsedniški svetovalec Oleksij Arestovič je za lokalno televizijo povedal, da se ruske čete prestavljajo v smeri Donbasa po umiku iz Harkova po ukrajinski protiofenzivi. Kijevske enote so tako napredovale v severni regiji in so skoraj dosegle mejo z Rusijo, je povedal svetovalec notranjega ministrstva Vadim Denisenko, čeprav so sirene za zračne napade v mestu Harkov še vedno zatulile v ponedeljek zgodaj zjutraj. Arestovič je še dejal, da se umikajoče se sile premikajo proti Lugansku, saj je njihova naloga zavzeti Severnodoneck. To je najbolj vzhodno mesto, ki ga brani Ukrajina, in njegov padec bi Kremlju podelil de facto nadzor nad lugansko regijo, eno od dveh regij – skupaj z Doneckom –, ki sestavljata Donbas.

Prizor s pokopališča zunaj pristaniškega mesta Mariupolj. FOTO: Aleksander Ermočenko/Reuters

06.50 Nato: Ruska vojna ne poteka tako, kot je načrtovala Moskva

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je dejal, da se je ruska ofenziva na Donbasu ustavila in da bi Ukrajina lahko zmagala v vojni, kar je nekaj vojaških analitikov napovedalo na začetku konflikta, poroča Guardian. Stoltenberg je novinarjem v nedeljo povedal, da »ruska vojna v Ukrajini ne poteka tako, kot je načrtovala Moskva«. Medtem sta Finska in Švedska zaprosili za vstop v Nato. Obe državi od konca druge svetovne vojne vzdržujeta strogo politiko nevtralnosti in neuvrščenosti, članstvo v Natu pa obravnavata kot provokacijo Moskve.

05.00 Iz Nemčije poziv za branje ukrajinske literature po svetu

Berlinski mednarodni literarni festival (ilb) je v sodelovanju s Frankfurtskim knjižnim sejmom in Nemškim centrom Pen kinematografe, šole, fakultete, medije, kulturne ustanove ter posameznike pozval, da 7. septembra sodelujejo pri svetovnem branju ukrajinske literature. Pod poziv ilb se je doslej podpisalo skoraj 200 posameznikov in ustanov. Med njimi sta slovenska pesnica Stanka Hrastelj in filozof Slavoj Žižek, je objavljeno na spletni strani ilb.

»Ob vojni v Ukrajini in njenih uničujočih posledicah bi radi postavili ukrajinsko literaturo v središče svetovnega branja, izpostavili njeno vsebinsko in slogovno plat ter ukrajinskim avtorjem omogočili mednarodni forum. Tudi v časih stiske lahko in mora literatura delovati kot medij kritike, ki poskuša najti besede in jezikovne oblike za neizrekljivo. Branje se ne osredotoča le na aktualna dela, ampak tudi na zgodovinska,« so ob tem zapisali pri ilb.

00.30 Zunanji ministri EU o nadaljnji podpori Ukrajini in vplivu vojne na Balkan

Zunanji ministri članic EU bodo danes v Bruslju razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini. Prav tako se verjetno ne bodo mogli izogniti razpravi o šestem svežnju sankcij proti Rusiji, ki vključuje tudi naftni embargo. Z zunanjimi ministri držav Zahodnega Balkana pa bodo razpravljali o vplivu ruske agresije na Ukrajino na to regijo. Ministri za zunanje zadeve, med njimi tudi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, se bodo osredotočili na zadnji razvoj dogodkov v ruski agresiji na Ukrajino. Po navedbah virov pri EU bodo govorili o podpori Evropske unije Ukrajini, njenih diplomatskih prizadevanjih, ukrepom odvračanja ter ruskih dezinformacijah.

Uničena stavba v Mariupolju. FOTO: Pavel Klimov/Reuters

O ukrajinskih pričakovanjih glede podpore Unije bodo govorili z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo. Delu zasedanja o Ukrajini pa se bo pridružila tudi kanadska zunanja ministrica Melanie Joly. Čeprav šestega svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje tudi embargo na rusko nafto, ni na dnevnem redu zasedanja, pa se ministri tej temi verjetno ne bodo mogli izogniti. Dogovora o predlogu sankcij, ki ga je evropska komisija predstavila v začetku meseca, namreč še vedno ni. Embargu na nafto najostreje nasprotuje Madžarska, ki želi daljše prehodno obdobje za uvedbo prepovedi uvoza.

00.30 Bruselj s prvo gospodarsko napovedjo po izbruhu vojne v Ukrajini

Evropska komisija bo predstavila spomladansko napoved gospodarske rasti in inflacije v Evropski uniji in evrskem območju. To bo prva gospodarska napoved komisije, pri kateri bo upoštevana tudi ruska invazija na Ukrajino, ki je cene energentov, hrane in drugih potrebščin pognala v nebo. To se bo po pričakovanjih odrazilo tudi na napovedi komisije. Komisija je februarja za območje z evrom in EU za letos napovedala štiriodstotno rast, za prihodnje leto pa 2,7-odstotno za evrsko območje in 2,8-odstotno za EU. Sloveniji je medtem za letos napovedala 3,8-odstotno rast, za prihodnje leto pa 3,6-odstotno.

Slovenske napovedi ne odstopajo bistveno. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v pred kratkim znižani oceni napoveduje 4,2-odstotno gospodarsko rast za letos in za prihodnje leto triodstotno, Banka Slovenije pa decembra lani štiriodstotno oziroma 3,3-odstotno.