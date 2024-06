Navijači proti glavnemu direktorju in sponzorski pogodbi

Tekma leta je bila končana, proti odru za podelitev medalj in Uefinega pokala v ligi prvakov pa so se sprehodili klubski funkcionarji. Zaslišalo se je glasno žvižganje navijačev. Nemogoče je z znanstveno gotovostjo ugotoviti, komu so bili žvižgi namenjeni. Možna pa je delovna hipoteza, da so navijači poražene Borussie iz Dortmunda žvižgali glavnemu direktorju kluba Hans-Joachimu Watzkeju.

Navijači kluba iz Dortmunda so med finalno tekmo na londonskem Wembleyu razvili dolg transparent, s katerim so protestirali proti odločitvi glavnega direktorja kluba, da podpiše milijonsko sponzorsko pogodbo z nemškim proizvajalcem orožja Rheinmetall. Na več deset metrov dolgem rumenem transparentu je pisalo: »Rheinmetall: pranje javne podobe s pomočjo nogometa«.

Watzke je funkcijo glavnega izvršnega direktorja kluba prevzel pred slabima dvema desetletjema, ko je bila Borussia pred finančnim zlomom. Pred tem je bil glavni finančnik kluba. Ko je postal glavni direktor, je nogometašem plače znižal za dvajset odstotkov, stadion, na katerem igra Borussia, pa se je preimenoval. Do leta 2031 bo nosil ime Signal Iduna Park. Signal Iduna je dortmundska zavarovalniško-finančna skupina.

Ko je Watzke le nekaj dni pred najpomembnejšo evropsko nogometno tekmo objavil novico, da je Borussia podpisala sponzorsko pogodbo z nemško orožarsko korporacijo, je zapisal: »Varnost in obramba sta temelja naše demokracije. Zato menimo, da je prava odločitev, da zelo natančno preučimo, kako zaščitimo te temelje. Še posebej danes, ko vsak dan vidimo, kako je treba v Evropi braniti svobodo. Morali bi se spopasti s to novo normalnostjo. Veselimo se partnerstva z Rheinmetallom in se kot Borussia Dortmund zavestno odpiramo dialogu.«

Ob tem ni povsem jasno, kaj naj bi bil dialog. Pogodba ne določa, da bo napis Rheinmetall natisnjen na dresih Borussie. Bo pa izpisan na panojih ter na domačem stadionu. Pogodba je sklenjena za tri leta, letno naj bi bila vredna med sedem in devet milijonov evrov.

Orožarski koncert Rheinmetall obstaja od leta 1889. Za seboj ima pestro in kontroverzno zgodovino. Danes je Rheinmetall glavni nemški dobavitelj orožja Ukrajini in Izraelu. Ko se je Watzke odločil, da podpiše pogodbo s petim največjih evropskim orožarskim koncernom, so bili navijači posebej ogorčeni, ker je ta odločitev po njihovem mnenju v nasprotju z etičnim kodeksom kluba iz leta 2022. V kodeksu piše, da si Borussia prizadeva za družbo brez rasizma, antisemitizma, homofobije, seksizma, nasilja in diskriminacije.

Ko je medijska hiša Politico objavila poročilo o nogometni tekmi leta, se je naslov glasil: Nemški proizvajalec orožja je bil v finalu lige prvakov poražen.