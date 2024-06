Real zadržan, na Wembleyju bližje golu Borussia Dortmund

Real Madrid in Borussia Dortmund se v Londonu merita na vrhuncu sleherne klubske sezone, na vrsti je finale lige prvakov. V vlogi favorita so španski nogometaši, ki lovijo že svoj 15. evropski naslov, Nemci, presenečenje sezone, pa svojega drugega. V finalu sodijo slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem. Trenerja Carlo Ancelotti (Real) in Edin Terzić (Borussia) sta razkrila karte.

Borussia Dortmund – Real Madrid -:- (-:-) Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug; Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior

Real, ki je dobil 14 od skupno 17 finalov v tem tekmovanju, je v izločilnih bojih zaporedoma odpravil Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška, branilca naslova Manchester City in Bayern, Borussia, ki ima zmago in poraz v finalih lige prvakov, pa je izločila PSV Eindhoven, Atletico Madrid Jana Oblaka in Paris Saint-Germain.

Nemški navijači so se zbirali v Londonu že dopoldne. FOTO: Roberto Pfeil/AFP

Madridčani so v tej sezoni lige prvakov še brez poraza, kar jim je uspelo sploh prvič do finala najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja, po drugi strani pa je tudi za rumeno-črnimi dober niz, saj so izgubili le eno od zadnjih enajstih evropskih tekem. Dvoboj pa obeta zadetke. Ekipi se bosta v evropskih obračunih srečali petnajstič, na prejšnjih 14 je padlo kar 43 golov oziroma 3,07 na tekmo.

Borussia je bila nazadnje v finalu leta 2013, ko je tekmo gostil prav Wembley, takrat je izgubila proti Bayernu z 1:2. Madridčani pa so nazadnje igrali finale leta 2022, ko so takrat na Stade de Franceu ugnali Liverpool z 1:0. Poseben dosežek bi z zmago v finalu uspel izkušenima Realovima nogometašema, 38-letnemu Luki Modriću in 32-letnemu Daniju Carvajalu, saj bi se s tem s po šestimi lovorikami pridružila rekorderju Pacu Gentu. V dobi lige prvakov, pred tem je bil to pokal državnih prvakov, pa sta oba že rekorderja skupaj s Karimom Benzemajem in Cristianom Ronaldom.

Na trgu Trafalgar Square v Londonu so se začeli zbirati navijači obeh klubov že v četrtek zvečer. FOTO: John Sibley/Reuters

Skupno 69. finale, v ligi prvakov pa 32., bodo sodili slovenski sodniki. Glavni bo Vinčić, pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Ti trije so sodili že finale evropske lige 2022. V sobi za VAR bosta še Nejc Kajtazović in Rade Obrenović.