Ne tako hitro do globalnega prestola

Kitajskega vzpona na položaj največjega gospodarstva na svetu, ki ga napovedujejo vrsto let, ne bo do leta 2029, je lani predvidel japonski center za ekonomske raziskave. Nove napovedi, ki temeljijo na slabih gospodarskih dosežkih azijske sile novembra, kažejo, da bi lahko Kitajska prehitela ZDA šele leta 2033.

Po navedbah strokovnjakov omenjenega centra je hitro pot do statusa gospodarske sile številka ena otežil politični udar na visokotehnološke, internetne in druge velike nedržavne družbe. Hitro rast je ustavila tudi kampanja rektifikacije nepremičninskega trga in velikanske družbe Evergrande. Če k temu dodamo še breme čedalje večje zadolženosti in izvajanje odloka o odpravi ogljika, je jasno, da bo moralo kitajsko gospodarstvo prestaviti v nižjo prestavo.