Neapelj presegel Benetke po številu turistov

Neapelj, privlačno mesto na jugu Italije, se ponaša z antičnimi ostanki in bogato kulinariko, a kot da slikovite ulice tega italijanskega mesta ne bi bile dovolj, je ena od njegovih velikih prednosti lokacija. Neapelj je namreč odlično izhodišče za obisk Pompejev, Amalfijske obale in Caprija. Toda glavno mesto Kampanije se sooča tudi z nevarnostmi turistične prenaseljenosti.

Izpodrinjanje lokalnega prebivalstva

Po raziskavah Italijana Antonia Muselle je Neapelj prehitel Benetke po številu stanovanjskih objektov, namenjenih turistom, poroča El País. Na spletni platformi airbnb ima Neapelj več kot 10.000 turističnih nastanitev, medtem ko se Benečija zadovoljuje z okrog 7800. Sprehod čez lični center mesta turistom ne razkriva, da je večina stavb v lasti občine ali pa verskih ustanov, ki so glavne na seznamu ponudnikov tovrstnih nastanitev.

Neapelj zdaj primerjajo z Barcelono, kjer lokalni prebivalci protestirajo zaradi turistične prenaseljenosti. Obema mestoma je skupna visoka gostota prebivalstva, prav tako si ljudje, ki v središču Neaplja prebivajo že od rojstva, ne morejo več privoščiti naraščajočih cen najemnin, ki se višajo s številom turističnih obiskovalcev.

Z vlakom od Rima do Neaplja v le nekaj več kot eni uri. FOTO: Ciro De Luc/Reuters

Ena izmed žrtev množičnega turizma v Neaplju je tudi kulturna dediščina. Zaklad barvitih ulic z urbano umetnostjo in občasnimi grafiti še vedno ostaja senzacionalen, a ponekod je kulturni labirint prenapolnjen s terasami lokalov in restavracijami. Marsikatere od njih so precej samovoljne, ko gre za določanje cen, kar je sicer včasih upravičeno z njihovim edinstvenim šarmom. Za Angleže bo Neapelj vedno eksotičen in orientalski, Evropejce pa vse bolj privabljajo klišejski trendi družbenih omrežij in vse, kar je poteptala kulturna industrija.

Neapelj je po številu ponudnikov turističnih nastanitev prehitel Benetke. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters

Revija Crítica Urbana pojasnjuje, da se turisti odločajo za Neapelj zaradi dveh ključnih razlogov. Po eni strani gre za destinacijo »edinstvenih izkušenj«, ki jih zagotavljata avtentičnost kraja in gostoljubnost lokalnega prebivalstva. Po drugi pa do lokacije vodijo nizkocenovni prevozi, tako letalski kot železniški. Za pot od Rima do Neaplja boste odšteli le 15 evrov, na cilj pa boste prispeli v nekaj več kot eni uri.

Oddelek za civilno, gradbeno in okoljsko inženirstvo (DICEA) poroča, da so se prenočitve v Neaplju z 1,7 milijona v letu 2010 povečale na več kot 3,7 milijona v letu 2019. Število obiskovalcev mesta pa je s 720.000 naraslo na 1,4 milijona v istem obdobju.

Turistični izdelek za enkratno uporabo

El País še navaja, da je težava množičnega turizma v Neaplju v načinu, kako turisti uživajo v mestu. Po barvitih ulicah se sprehajajo tako, da komaj opazijo prisotnost drugih tujcev, po vsej verjetnosti zato, ker so tudi sami del te skupine.

V bližnjem mestu Amalfi promovirajo sporočilo o brisanju besede »turist« iz njihovega besedišča. Tako bi se obiskovalci počutili kot gostje, in ne uporabniki mesta, saj morajo pri obisku spoštovati predvsem domačine, ki pa so njihovi gostitelji.