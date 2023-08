Nebrzdano nasilje pred predsedniškimi volitvami

V nadaljevanju preberite:

Sedanji predsednik Lasso je krivdo za umor Villavicencia pripisal dvema najmočnejšima mafijskima organizacijama, ki po njegovem v Ekvadorju obvladujeta trgovino z mamili, ki sega iz Južne Amerike prek ekvadorskih pristanišč na sever, v Združene države Amerike in Evropo. To sta albanska mafija in mehiški mamilarski karteli, trdi Lasso. Napoveduje jim vojno, Ekvadorci pa se mu posmehujejo, saj še nobenemu politiku v državi ni uspelo niti malo stopiti na prste mamilarjem. Tudi upori v zaporih, ki sodijo k urejanju računov med mafijami, so del stanja na trgu mamil, nobena vlada doslej jih ni mogla preprečiti ali umiriti.