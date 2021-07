Necepljeni, stop! Cepljeni, naprej!

Priprava zakonske podlage

Tudi premieru Andreju Plenkoviću je dovolj tistih, ki se nočejo cepiti. FOTO: Boris Kovačev/Cropix

Jezni glasbeniki



Hrvaški glasbeniki ostro nasprotujejo odločitvi vlade in zdravstvenih organov, da je udeležba na koncertih mogoča le ob predložitvi digitalnega covidnega potrdila. »Ne gre za koncerte, temveč zgolj za osnovne človekove pravice,« v en glas vpijejo glasbeniki, med katerimi je veliko znanih imen, od Josipe Lisac, Gorana Bareta, Damirja Urbana, Mileta Kekina ...Vsi tudi nasprotujejo vsesplošni uvedbi covidnih potrdil.

V hrvaška nakupovalna središča bo mogoče le s covidnimi potrdili.

FOTO: Slobodna Dalmacija/Cropix

Digitalna potrdila

Hrvaška oblast bo necepljenim in ­tistim ljudem, ki ne bodo testirani, močno­ omejila »normalno življenje«. Vlada na čelu zbo vztrajala, da bodo finančno podporo za ­zaščito delovnih mest dobila le podjet­ja, v katerih bo cepljenih čim več ­zaposlenih. Kot kaže, ima oblast ­nenehnega ­pozivanja na cepljenje vrh ­glave, zato se je zdaj odločila za nekakšno ­kaznovanje ­necepljenih. Trenutno je v naši ­južni ­sosedi z dvema ­odmerkoma cepljenih 30 odstotkov ljudi.S širjenjem različice delta se razmere slabšajo, saj je ta veliko bolj nalezljiva ter se večinoma širi med adolescenti in otroki. Kako je torej mogoče razumeti, da niti opozorila in napovedi iz zdravniških vrst ne zaležejo, saj se še vedno noče cepiti visok odstotek državljanov.»Vse kaže, da je hrvaški vladi in zdravnikom prekipelo, zato so zdaj dobesedno zagrozili vsem, ki se niso cepili, oziroma tistim, ki se ne nameravajo,« je v današnji radijski oddaji Studio 4 na hrvaškem nacionalnem radiu dejal, podpredsednik združenja hrvaških bolnišnic. Iz ust sodelujočih je bilo slišati tudi podporo napovedim, da bodo podpor v gospodarstvu deležni zgolj subjekti, ki bodo dokazali velike deleže cepljenih ­zaposlenih.Da bo vlada vztrajala pri načrtu, ki so ga poimenovali Le s cepljenjem do podpor, je pred dvema dnevoma dejal tudi Andrej Plenković po skupni seji najvišjih organov vladajoče stranke HDZ. »Da, vztrajali bomo. Zdaj pripravljamo zakonske dokumente, podlage, da nam nihče ne bo mogel ničesar očitati,« je bil kratek in odrezav Plenković in dodal, da »vlada ne namerava nikomur nič nalagati, določati in odrejati, v vsakem primeru pa hoče zaščititi 44 odstotkov odraslih prebivalcev, ki so se odločili za cepljenje«.Oblast si želi, da bi bilo cepljenih veliko več državljanov, med vrsticami pa je slišati vprašanje, zakaj se za cepljenje ni odločilo veliko več turističnih delavcev. Več kot 60 odstotkov se jih namreč doslej ni cepilo ali se ne nameravajo.Rdeča nit prihajajočih dni in tednov so digitalna potrdila. Ta veljajo povsod, tudi na nacionalni ravni, pri vstopu na kulturne, zabavne in športne dogodke, na katerih se lahko zbere več kot sto ljudi. Na dogodkih, na katerih za vstop zahtevajo digitalno covidno potrdilo, ni omejitve števila obiskovalcev niti trajanja dogodka.Na Hrvaškem so obdržali omejitev do sto ljudi na prireditvah, na katerih ne bodo nadzirali covidnega statusa udeležencev. Takšne prireditve lahko potekajo do 24. ure. Na zasebnih dogodkih velja omejitev do 30 udeležencev, razen za poroke, na katerih je lahko neomejeno število udeležencev, če imajo vsi digitalno covidno potrdilo.Gostinski lokali lahko še naprej obratujejo do polnoči, izjema so nočni bari in klubi, ki jim obratovalnega časa niso omejili, če izvajajo dejavnosti na prostem, vsi gostje pa imajo digitalno covidno potrdilo, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite.