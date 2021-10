Necepljenim se lahko ponovna okužba pojavi vsakih 16 mesecev

08.42 V kanadskem parlamentu obvezno cepljenje proti covidu-19

Vstop v spodnji dom kanadskega parlamenta bo od 22. novembra dovoljen samo polno cepljenim proti covidu-19. Pravilo bo veljalo tako za kanadske poslance kot ostale zaposlene v parlamentu, novinarje, svetovalce in pogodbene sodelavce, je v torek zvečer sporočil predsednik spodnjega doma kanadskega parlamenta Anthony Rota. Rota je še pojasnil, da bodo morali tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, predložiti veljaven negativen test na novi koronavirus. Prav tako so nošnjo zaščitnih mask v parlamentu, ki še naprej ostaja zaprt za obiskovalce, podaljšali do januarja prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev o obveznem cepljenju za kanadske poslance je bila sprejeta približno mesec dni po predčasnih parlamentarnih volitvah. V predvolilni kampanji je bilo obvezno cepljenje proti covidu-19 ena najbolj vročih tem. Kanadski parlament se bo ponovno sestal prav 22. novembra.

07.50 V Avstraliji v nekaj tednih poživitveni odmerek v domovih za starejše

Tretji oziroma poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 bodo v nekaj tednih uveden v sektor oskrbe starejših, vlada pa pričakuje, da bo do konca leta vsem cepljenim Avstralcem ponudila tretji odmerek, navaja Guardian. Obvestilo o tretjem odmerku je prišlo, ko je Avstralija dosegla 70-odstotno precepljenost z dvojnim odmerkom pri starejših nad 16 let, s čimer je dosegla ključni mejnik v okviru nacionalnega načrta, s katerim država prehaja v fazo B, omejitve pa se omilijo. Zvezni zdravstveni minister Greg Hunt je dejal, da vlada že premišljuje o prošnji Pfizerja za uporabo njegovih poživitvenih odmerkov in upa, da bodo tretji odmerki na voljo za sektor za oskrbo starejših v drugem tednu novembra po kriznem sestanku prihodnji teden. »Pripravljeni smo, da lahko začnemo in zagotovimo dodatno zaščito,« je dejal Hunt. Sicer pa bo cepljenje proti covidu-19 do konca leta postalo obvezno za večino delavcev v zahodni Avstraliji, vključno z učitelji in zaposlenimi v supermarketih, še piše Guardian. Razširjeno bo v tri skupine, ki predstavlja 70 odstotkov delovne sile.

FOTO: Loren Elliott/Reuters

07.30 FDA odobrila mešanje cepiv pri tretjem odmerku

Ameriška Uprava za hrano in zdravila naj bi kmalu priporočila, da bodo osebe, starejše od 40 let, prejele poživitvene odmerke Pfizerja ali Moderne, je poročal CNN. V ZDA namreč spodbujajo k požitivenemu odmerku vse, ki so do njega upravičeni, trenutno je tretji odmerek prejelo 10,7 milijona ljudi, med njimi je 15 odstotkov starih 65 let in več. Doslej je bilo kot cepivo, primerno za poživitveni odmerek, dovoljeno samo cepivo Pfizer – tistim, ki so se že pred tem cepili z istim cepivom. Svetovalci FDA so pred kratkim priporočili tretje odmerke za nekatere ljudi, ki so prejeli cepiva Moderna ali Johnson & Johnson, zdaj pa bo FDA dovolila mešanje cepiv, piše CNN.

07.00 Necepljenim se lahko ponovna okužba pojavi vsakih 16 mesecev

V Angliji narašča število okužb s covidom-19, ljudje pa vse pogosteje poročajo, da so se s sars-cov-2 okužili že drugič oz. tretjič. Nova analiza je pokazala, da bi morali necepljeni posamezniki pričakovati, da se bodo v povprečju ponovno okužili s covidom-19 vsakih 16 mesecev, poroča Guardian. Ker se bliža zima, znanstveniki opozarjajo, da bi takšne ponovne okužbe lahko povečale obremenitev nacionalnega javnega zdravstva, nekateri pa pozivajo k razširitvi programa cepljenja na vse šolarje, vključno z dvema odmerkoma za najstnike. »Če imate visoko stopnjo širjenja virusa in ste virusu pogosto izpostavljeni, kot je to denimo v šolah, boste videli, da se bo lahko kljub dvojnemu odmerku oziroma popolni precepljenosti vse več ljudi ponovno okužilo,« je dejal Stephen Friggin, profesor virologije na Univerzi v Leedsu. Lani je veljala predpostavka, da čeprav lahko pride do ponovnih okužb, se to zgodi le redko. Zdaj pa je znano, da se naravna imunost na sars-cov-2 sčasoma zmanjšuje. Neka danska študija je, tako povzema Guardian, pokazala, da so imeli mlajši od 65 let približno 80-odstotno zaščito vsaj šest mesecev, starejši od 65 let pa le 47-odstotno zaščito. Prihod delta različice pa je položaj še dodatno zapletel.