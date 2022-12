Nekdanji predsednik na zatožni klopi

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji konservativni predsednik Nicolas Sarkozy, že leta pogreznjen v nič koliko afer, je spet v sodno-medijskem ospredju. Potem ko je bil marca lani, podobno kot njegov odvetnik Thierry Herzog in nekdanji sodnik Gilbert Azibert, zaradi »aktivne korupcije« in »trgovanja z vplivom« obsojen na triletno zaporno kazen – od tega leto dni za zapahi oziroma v hišnem priporu z elektronsko zapestnico na roki –, so mu, ker se je pritožil, včeraj začeli soditi na ­višji stopnji.