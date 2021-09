Nekoč zob za zob, danes registrska tablica za tablico

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko si tri države Balkana na čelu s Srbijo v okviru pobude Odprti Balkan prizadevajo za poenostavljen prehod meja po zgledu schengenskega območja, je prehod meje med Kosovom in Srbijo povsem onemogočen. Kosovo je za voznike s srbskimi registrskimi tablicami uvedlo podoben ukrep kot v Srbiji že leta velja za lastnike vozil s kosovskimi tablicami in promet je obstal.

Ob cestnih barikadah ne manjkajo niti do zob oboroženi policisti in žandarji na obeh straneh meje, razmere in prizori mučno spominjajo na neke druge čase, ki jih še nihče ni pozabil.