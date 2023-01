Nemci ob novem letu ogorčeni zaradi pirotehnike

Nemška policija in gasilci pozivajo k prepovedi uporabe pirotehničnih izdelkov ob praznovanju novega leta ter k okrepljenemu nadzoru, potem ko so bili njihovi pripadniki v noči na nedeljo tarča številnih napadov. Kritik je medtem deležna nemška obrambna ministrica, potem ko so njeno novoletno izjavo o vojni v Ukrajini preglasile petarde.

Iz Nemčije so na najdaljšo noč v letu poročali o več hudih nesrečah, nekaterih tudi s smrtnim izidom, ter številnih napadih s pirotehničnimi izdelki na reševalne delavce, policiste in gasilce, ki so skušali posredovati zaradi nesreč, požarov ali primerov nasilja.

V okviru ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 so bili pirotehnični izdelki v minulih dveh letih za osebno rabo prepovedani, zdaj pa so znova na voljo bolj ali manj vsem, kar so številni Nemci očitno izkoristili.

»Preprosto nepredstavljivo je, kaj so morale naše reševalne enote prestati ob tokratnem novem letu,« je dogajanje v nedeljo zvečer komentiral prvi mož policijskega sindikata za Berlin in Brandenburg Lars Wieg. V sindikatu med drugim pozivajo, da se policiste in njihova vozila v prihodnje opremi z dodatnimi kamerami

Wieg: Napadi so bili namerni in usmerjeni

Samo v nemški prestolnici, še posebej v soseski Neukölln, je bilo poškodovanih najmanj 33 policistov in gasilcev, več deset podobnih incidentov se je zgodilo drugod po državi. Kot je poudaril Wieg, pri tem nikakor ni šlo le za nesreče, ampak za »namerne, usmerjene« napade s pirotehničnimi izdelki, poročata nemška tiskovna agencija dpa in nemški Deutsche Welle.

Proti prepovedi pirotehničnih izdelkov za osebno rabo so se izrekli v konservativni uniji CDU in CSU ter koalicijski liberalci (FDP). Prepoved je za Berlin medtem že predlagala tamkajšnja županja Franziska Giffey iz vrst vladajočih socialdemokratov (SPD), naklonjena pa ji je tudi opozicijska Levica.

Pirotehnika pa povzroča sive lase tudi nemški obrambni ministrici Christine Lambrecht. Njen novoletni nagovor, objavljenem na zasebnem profilu na Instagramu, v katerem je med drugim spregovorila o vojni v Ukrajini, so namreč preglasile petarde v ozadju, zaradi česar so jo nekateri že pozvali k odstopu, poroča dpa.

»Govor o vojni z zvoki novoletnih petard v ozadju je samo pika na i njeni vrsti sramot,« je v tvitu kanclerju Olafu Scholzu ocenila vidna poslanka CDU Serap Güler in dodala, da kancler z vsako minuto, ko ministrico ohranja v svojem kabinetu, povzroča dodatno škodo mednarodnemu ugledu Nemčije.