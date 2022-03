Nemci se pripravljajo na ustavitev dobav iz Rusije

V nadaljevanju preberite:

Nemčija je uvedla prvo stopnjo pripravljenosti tristopenjskega plinskega kriznega načrta, saj v zraku še vedno visi možnost ustavitve dobav ruskega plina. Tretjo stopnjo bo sprožila, če bi plina dejansko začelo primanjkovati in bi morala odločati, komu bodo plin dobavljali prednostno. To naj bi bila sicer oddaljena možnost, zagotavlja minister za gospodarstvo in klimatske politike Robert Habeck. Svet ekonomskih modrecev je medtem nemškemu gospodarstvu za letos gospodarsko rast oklestil s 4,6 na 1,8 odstotka, a nekateri svarijo pred stagflacijo, torej recesijo.