Nemci bodo jutri volili nov zvezni parlament. Zmaga se obeta Uniji CDU/CSU, kanclerstvo pa Friedrichu Merzu. Prav tako je že jasno, da bo AfD podvojila svoj rezultat s prejšnjih volitev in zasedla drugo mesto. Volitve so prelomne v toliko, da bo novi nemški kancler moral na hitro sprejeti številne prelomne odločitve, ki bodo morale korenito spremeniti Nemčijo in EU.