Proizvodnja jekla se zmanjšuje, negotovost povzročajo tudi carine

V nadaljevanju preberite:

Jeklarji po svetu so lani skupaj izdelali 1,839 milijarde ton te zlitine, kar je slab odstotek manj kot leto prej in najmanj v zadnjih šestih letih, kažejo podatki Svetovne jeklarske organizacije. December je predvsem zaradi okrevanja Kitajske prinesel 5,6-odstotno rast na medletni ravni, a napovedi za letos so kljub nekaterim znakom morebitnega okrevanja negotove, še posebno zaradi napovedanih 25-odstotnih carin na uvoz jekla in aluminija v ZDA ter drugih produktov, ki zadevajo jeklarsko industrijo.