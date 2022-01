Nemčija ne bo dobavila orožja Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock skuša Ukrajino in Rusijo spraviti za pogajalsko mizo in doseči diplomatsko rešitev spora, ki se vse bolj zaostruje. V Kijev je prišla z zagotovili, da si bo nemška vlada prizadevala za diplomatsko rešitev in da bi ruski napad na Ukrajino Moskvo drago stal, a brez umika blokade izvoza orožja, česar si želijo v Kijevu. Jutri se bo ministrica za diplomatsko rešitev zavzela še v Moskvi.