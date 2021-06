Nemčija s presežki NO2 kršila evropsko zakonodajo

Sodišče EU je danes razsodilo, da je Nemčija v obdobju 2010 - 2016 v 26 od 89 mestnih območij, med njimi v Berlinu, Münchnu in Hamburgu, kršila najvišje letne dovoljene ravni dušikovega dioksida (NO2), kot jih določa evropska zakonodaja. Dušikov dioksid je strupen plin iz dizelskih motorjev, ki lahko kot ena glavnih sestavin smoga v zastojih povzroči velike težave z dihanjem.



Države EU morajo po evropski zakonodaji emisije plina ohranjati pod 40 mikrogramov na kubični meter, a je ta raven pogosto presežena v mnogih prometno obremenjenih evropskih mestih, poročajo tuje tiskovne agencije.



Nemčija je evropsko direktivo kršila tudi tako, da je v obravnavnem obdobju sistematično in vztrajno presegala urno mejno vrednost NO2 na dveh od 89 območij, in sicer na območju Stuttgarta in Porenja-Majne, povzema pisanje tujih medijev STA.



Sodišče je zavrnilo argument Nemčije, da ji je deloma spodletelo tudi zaradi pomanjkljivosti Evropske komisije v zvezi s predlogom učinkovite zakonodaje o omejevanju emisij NO2 iz vozil z motorjem na dizelski pogon. Po oceni sodišča pravila Unije o klasifikaciji vozil držav članic ne oproščajo obveznosti za izpolnjevanje standardov onesnaženosti zraka.

Dobre strani epidemije

Nemčija je sicer v zadnjih petih letih izboljšala kakovost zraka, zlasti med zaustavitvami gospodarstva v času pandemije covida-19.



Po podatkih nemškega ministrstva za okolje je leta 2016, zadnje leto, ki ga zajema sodba sodišča, državne omejitve onesnaženosti kršilo 90 mest, do leta 2019 pa se je ta številka znižala na 25, medtem ko je lani, v času izbruha pandemije, koncentracije presegalo le še šest mest.



Berlin mora tako po sodbi sodišča ukrepati in zagotoviti skladnost z evropsko zakonodajo, sicer lahko državo doletijo visoke globe.



Nemčija je bila ena od šestih držav, ki jih je zaradi kršitve zakonodaje na sodišče leta 2018 poslala Evropska komisija. Enako je namreč doletelo Francijo, ki je tožbo prav tako izgubila, Madžarsko, Italijo, Romunijo in zdaj že bivšo članico EU Veliko Britanijo. Takrat je komisija ocenila, da okoli 400.000 ljudi v EU umre zaradi onesnaževal, ki jih vdihavajo.

