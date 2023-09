Nemčija se spreminja v bordel Evrope

Nemčija je menda vse bolj priljubljena­ destinacija za spolni turizem, prostitucija pa je tako razširjena, da se je država razvila v »bordel Evrope«. Spolne usluge prodaja 250.000 oseb, večinoma iz tujih držav, le majhen odstotek naj bi jih imelo urejeno socialno zavarovanje. Razmere so po mnenju podpredsednice poslancev skupine CDU/CSU Dorothee Bär nevzdržne, zato je treba ukrepati in plačevanje spolnih uslug spremeniti v prekršek ter kupce kaznovati. Le tako lahko zaščitimo­ ponudnike storitev, je prepričana poslanka.

Nemčija je legalizirala prostitucijo leta 2002, ko je bil kancler Gerhard Schröder. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Nemčija je legalizirala prostitucijo leta 2002, pod takratnim kanclerjem iz socialdemokratske SPD Gerhardom Schröderjem. Cilj zakona, ki je spolne usluge postavil ob bok drugim obrtem, je bil, da bi predvsem ponudnice te storitve zaščitil, tudi z vidika vključitve v socialno zavarovanje in pravnega varstva.

Po nedavnih študijah liberalizacija ni prinesla želenih rezultatov. Izkušnje nemške policije in tožilstva kažejo, da od 90 do 95 odstotkov žensk, ki za plačilo ponujajo spolne usluge, tega ne počne prostovoljno. Po uradnih podatkih zveznega notranjega ministrstva naj bi v državi delovalo 250.000 prostitutk. Po ocenah raziskovalcev je realno ta številka najmanj 450.000 in se vsako leto poveča za nekaj tisoč. Le deset odstotkov prostitutk ima uradno prijavljeno obrt, komaj kakšnih 100 je tudi socialno in zdravstveno zavarovanih.

Podpredsednica poslanske skupine CDU je zato zahtevala, naj Nemčija svojo zakonodajo spremeni in uvede švedski sistem, kjer je kaznivo le kupovanje spolnih uslug, ne pa tudi njihovo ponujanje. Prepričana je, da bi tako zmanjšali prostitucijo in zaščitili ženske, ki so zdaj prisiljene v prostitucijo.

Tisti, ki se ukvarjajo s problemom prostitucije v Nemčiji in so v stikih tako s policijo kot s prostitutkami, opozarjajo, da je liberalizacija zakonodaje koristila predvsem tihotapcem ljudi in organizatorjem prostitucije. Raziskovalka s področja socialne etike z univerze v Erfurtu Elke Mack, ki se ukvarja s problemom prostitucije v Nemčiji, je nedavno za nemške medije dejala, da je Nemčija zdaj to, kar je bila nekoč Tajska – destinacija spolnega turizma. Obstajajo celo ponudniki, ki organizirajo tovrstne turistične obiske iz ZDA v Nemčiji.

Podpredsednica poslancev skupine CDU/CSU Dorothee Bär meni, da je treba plačevanje spolnih uslug spremeniti v prekršek in kupce kaznovati. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Po mnenju poslanke CDU bi s takšno kriminalizacijo kupovanja spolnih uslug zmanjšali prostitucijo in s tem povezane kriminalne dejavnosti. K spremembam ­zakonodaje že več let pozivajo številne institucije, ki se ukvarjajo s tem področjem. Nasprotno menijo v Zveznem združenju za erotične in spolne storitve, v katerem spremembam zakonodaje ostro nasprotujejo, saj da bi s kriminalizacijo kupcev storitev ponudnice pahnili v še bolj prekarne delovne razmere. Kot pravijo, so v tem poslu aktivne tiste, ki na trgu nimajo drugih zaposlitvenih ­priložnosti.

Skeptični tudi Zeleni

Do predloga iz CDU so skeptični tudi v stranki Zeleni, saj podobno kot v združenju menijo, da bi to ponudnice prisililo v nezakonito delo in bi se s tem njihov položaj še poslabšal, postal celo še bolj nevaren. Zeleni menijo, da je prepoved, kot si jo predstavljajo v CDU, prelahka in navidezna rešitev, saj da je problematika precej bolj kompleksna.