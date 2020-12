Nemčija v popolno zaprtje že sredi tedna

Novo zaprtje bo, kot je komentiralo več ekonomistov, nemško gospodarstvo pahnilo v globljo recesijo, kot so jo sicer napovedovali za letošnje zadnje četrtletje. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Frankfurt – Vsega dobro uro so tokrat razpravljali predstavniki zvezne in deželnih vlad o vnovični ustavitvi javnega življenja, tako kot spomladi. Že v sredo bodo tako zaprli vse nenujne trgovine, frizerske salone, zaprle se bodo šole in vrtci. Sproščenega božiča, kot so ga napovedovali še pred mesecem dni, tako ne bo.Potem ko je v zadnjih dneh število na novo okuženih močno poskočilo, je postalo jasno, da v Nemčiji sproščeni prazniki ne bodo mogoči. Druženje desetih oseb, pri čemer se ne štejejo otroci do 14 let, je tako preteklost, minister za zdravjepa je moral požreti besedo, da ponovitve spomladanskega zaprtja ne bo. Omejitve druženja in določitev največjega dovoljenega števila kupcev v trgovinah, ki so jih v Nemčiji uvedli v tednih pred prazniki, niso obrodile sadov. Kot je dejala kanclerka, je med ljudmi še vedno preveč stikov. Pa tudi v trgovinah je bilo te dni opaziti, da vsi trgovci ne upoštevajo omejitev.Omejitveni ukrepi bodo veljali najmanj do 10. januarja, po besedah ministrice za šolstvopa bodo najprej odprli vrtce in šole. Zvezna vlada bo staršem, ki ne bodo imeli druge možnosti varstva za otroke in bodo morali ostati doma, zagotovila dodaten plačani dopust. Prav tako se dodatna finančna pomoč obeta dejavnostim, ki se bodo morale vnovič zapreti. V združenjih trgovcev so vlado pozvali, naj jim v decembru pomaga enako kot gostincem, namreč s povrnitvijo 75 odstotkov izpada prihodkov. Iz vlade so že sporočili, da še vedno veljajo dosedanja pravila, po katerih lahko prizadeta podjetja računajo na do pol milijona evrov pomoči za plačilo fiksnih stroškov.Po zveznih deželah, ki jih je epidemija različno prizadela, sicer uvajajo različno stroge ukrepe. Na Bavarskem, ki je med bolj prizadetimi, napovedujejo policijsko uro, ta že od sobote velja na primer tudi v treh občinah v Hessnu. Po dogovoru zvezne in deželnih vlad jo bodo uvedli povsod tam, kjer sedemdnevna incidenca okužb preseže dvesto ljudi na sto tisoč prebivalcev. Novo zaprtje bo, kot je komentiralo več ekonomistov, nemško gospodarstvo pahnilo v globljo recesijo, kot so jo sicer napovedovali za letošnje zadnje četrtletje. Po nekaterih ocenah bi se utegnila približati skoraj dvema odstotkoma. Iz gospodarstva je tako že slišati, da bi morala vlada spremeniti strategijo pri uporabi aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi, tudi če bi pri tem omejila pravico do zasebnosti.