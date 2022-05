Nemška družba je izgubila vero v pacifizem

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini je močno spremenila odnos Nemcev do pomena vojske in razoroževanja. Časi, ko so bili prepričani, da je mir na svetu mogoče zagotoviti z zgledom in prvim korakom v smeri razorožitve, so z ruskim napadom na Ukrajino minili. Javnomnenjske raziskav so pokazale, da kar 86 odstotkov Nemcev članstvo v Natu vidi kot pomembno, v razoroževanje kot pot do miru pa verjame le še tretjina Nemcev.