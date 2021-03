Nemška poslanka umrla na letalu na poti s Kube

Nemška poslanka Karin Strenz je umrla v nedeljo na povratnem letu v domovino s Kube, kjer ni bila na službeni poti. Poslanka krščanskih demokratov (CDU) se je zgrudila na letalu in kljub zasilnemu pristanku na Irskem je pomoč prišla prepozno, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Strenzova je bila na krovu skupaj s soprogom, ko se je nenadoma zgrudila. Letalo je zasilno pristalo na Irskem, vendar je bila pomoč prepozna. Vzrok smrti zaenkrat ni znan, so pa sprožili preiskavo vzroka smrti.



Tiskovni predstavnik parlamenta je pojasnil, da na Kubi ni bila na službeni poti, temveč je bila pot zasebne narave. Poslanka zveznega parlamenta je bila od leta 2009. Najbolj je bila znana po svojem delu v odboru za obrambo. Lani je bila tarča policijske preiskave zaradi suma prejemanja podkupnine, pranja denarja in prejemanja nezakonitih sredstev iz Azerbajdžana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: