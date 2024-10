Nemški nevladniki pozivajo, naj ladjo Kathrin ustavijo

Odvetniki nevladnega Evropskega centra za pravno podporo (ELSC) od upravnega sodišča v Berlinu zahtevajo, da prepreči dobavo eksploziva RDX Izraelu, ki naj bi ga prevažala ladja Kathrin. Plovilo, ki je med drugim načrtovalo postanek v Kopru, trenutno pluje pod nemško zastavo. Zahtevo so v torek na sodišče vložili v imenu treh Palestincev iz Gaze.

Trojica, v imenu katere ukrepajo odvetniki ELSC, trdi, da bi Izrael 150 ton eksploziva, ki naj bi ga prevažala Kathrin, lahko uporabil v operacijah v Gazi, kar bi prispevalo k izvajanju domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v enklavi, so danes sporočili iz nevladne organizacije.

Po navedbah ELSC je eksploziv na ladji namenjen podjetju Israeli Military Industries, ki spada pod podjetje Elbit Systems s sedežem v Haifi. To velja za največje izraelsko vojaško podjetje.

Posadka ladje Kathrin je sicer tovor vkrcala julija v Vietnamu. Potem ko so ji oblasti v Namibiji zaradi spornega tovora konec avgusta prepovedale postanek, so aktivisti v Sloveniji in Črni gori enako zahtevali od svojih vlad.

Črnogorske oblasti naj bi to tudi storile, nakar je ladja brez načrtovanih postankov v Baru in Kopru odplula iz Jadranskega morja. 8. oktobra ji je nato pristanek prepovedala tudi Malta, minuli teden pa so jo nato opazili v albanskem pristanišču Porto Romano.

Ladja je sprva plula pod portugalsko zastavo, nakar je vlada v Lizboni na nemškega lastnika ladje naslovila prošnjo, da jo umakne. Trenutno tako pluje pod nemško zastavo, saj brez zastave ne more vpluti v nobeno pristanišče.

Njena trenutna lokacija ni znana. Kot so navedli v ELSC, je ladja namreč 24. oktobra izklopila vse satelitske signale.