Nemško gospodarstvo v krču

V nadaljevanju preberite:

Ko je Nemčija lani spomladi opazno pospešila kampanjo imunizacije in je tlelo upanje, da bo s precepljenostjo konec epidemije, je gospodarstvo in politiko zajel optimizem. Pričakovati je bilo, da bo nemško gospodarstvo letos nadoknadilo lani izgubljen bruto domači proizvod (BDP). Nemški ekonomisti so napovedali, da se bo BDP letos zvišal za okoli 5 odstotkov, s čimer bi se Nemčija vrnila na predkrizno raven. Toda napovedi in upanja se niso uresničili.

Najprej so nemško gospodarstvo udarila ozka grla v dobavnih verigah po svetu, zaradi česar so skoraj vsi avtomobilski proizvajalci skrčili ali celo ustavili dele proizvodnje, v zadnjih tednih pa je znova udarila epidemija. Z vsako novo ekonomsko napovedjo se čas, ko naj bi nemški BDP vendarle dosegel predkrizno raven, odmika v prihodnost. Po jesenski naj bi se to zgodilo šele sredi prihodnjega leta.