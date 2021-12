Neobravnavane posledice pandemije

V nadaljevanju preberite:

Manj odmevneje od covida-19, a nič manj nevarno, se v zadnjem času širi pandemija duševnih bolezni in stisk. V Španiji je pred dnevi na družbeni in zdravstveni problem, ki prevečkrat ostaja neobravnavan, ponovno opozorila smrt priljubljene in kritiško cenjene igralke Verónice Forqué.

Večkratno dobitnico prestižnih filmskih nagrad goya, ki je mnogim ostala v spominu po glavni vlogi v črni komediji Kika Pedra Almodóvarja, so v ponedeljek našli mrtvo na njenem domu v Madridu. Obdukcija je pokazala, da si je 66-letna umetnica, ki naj bi se dlje časa spoprijemala z depresijo, vzela življenje. Njena smrt je pretresla Španijo. V filmskih krogih se poslavljajo od igralke, v medijih pa se vrstijo pozivi k razbijanju stigme in povečanju sredstev za obravnavanje družbenega problema, ki je, kakor so pokazali podatki in bijejo plat zvona predstavniki stroke, čedalje globlji.