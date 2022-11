Neopisljiva sreča na ulicah osvobojenega Hersona

V nadaljevanju preberite:

Prebivalce Hersona, edine ukrajinske regionalne prestolnice, ki je bila pod rusko okupacijo vse od prvih dni agresije, od petka, ko so v mesto vstopili ukrajinski vojaki in ga po paničnem begu ruskih sil dokončno osvobodili, prežemajo občutki svobode, olajšanja, hvaležnosti in tudi previdnosti. Ruske okupacijske enote se namreč niso premaknile daleč – le na nasprotni, vzhodni breg reke Dneper.

Herson je v nekaj dneh zapustilo okoli 30.000 vojakov, ki so pred tem po ukazu nadrejenih uničili velik del kritične infrastrukture v mestu, prebivalcem pa je odleglo. Ves konec tedna so na osrednjem mestnem trgu prepevali ukrajinske narodne budnice, slavili svoje vojake, plesali, mahali z modro-rumenimi zastavami in kljub policijski uri sproščali globoke travme ruske okupacije.