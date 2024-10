Nepričakovani intervju Trumpa pri Joeju Roganu, najbolj poslušanem podkasterju

Joe Rogan, ena najvplivnejših medijskih osebnosti današnjega časa, je s svojo oddajo The Joe Rogan Experience (JRE) ustvaril platformo, ki dosega milijone poslušalcev po vsem svetu. Danes bo nepričakovano gostil Donalda Trumpa, nekdanjega predsednika ZDA in aktualnega republikanskega kandidata. Intervju bo potekal v Austinu, Teksas, objavljen pa bo v soboto 26. oktobra.

S 14,5 milijona sledilcev na spotifyju in 17,5 milijona naročnikov na youtubu je Rogan postal sinonim za odprto in nefiltrirano razpravo o najrazličnejših temah, od znanosti in politike do komedije in teorij zarote. Roganov podkast je znan po dolgih, večurnih pogovorih brez prisotnosti handlerjev, kar omogoča bolj sproščen in nefiltriran dialog. Njegova sposobnost, da pritegne širok spekter gostov, kot so Neil DeGrasse Tyson, Alex Jones in Chris Rock, ga je postavila v središče medijske krajine, kjer uživa izjemno priljubljenost, zlasti med mlajšimi moškimi poslušalci.

Donald Trump pa, namesto da bi se zanašal na tradicionalne medijske kanale, kot sta CBS in NBC, usmerja svojo pozornost na podkaste, ki so priljubljeni med mlajšimi moškimi volivci. S tem poskuša doseči ključno volilno bazo, ki jo sestavljajo mladi, moški in rasno raznoliki volivci, ki predstavljajo približno deset odstotkov elektorata v ključnih nihajočih državah.

Medtem ko je Rogan v preteklosti že gostil politike, kot je senator Bernie Sanders, pa še nikoli ni imel priložnosti intervjuvati nekdanjega ali aktualnega predsednika. To bo prvič, da bo v njegovem studiu sedel nekdo s tako visokim političnim profilom. Rogan je sicer javno izjavil, da ni Trumpov podpornik, vendar je pogosto kritičen do demokratov in je večkrat izrazil podporo teorijam, ki jih promovira Trump. Med temi so tudi teorije o dogodkih 6. januarja 2021, ko je prišlo do napada na Kapitol, za katere Rogan trdi, da so jih spodbudile »obveščevalne agencije«. Čeprav je Rogan v preteklosti izjavil, da ne bi gostil Trumpa, ker bi to lahko rehabilitiralo njegovo podobo, je očitno spremenil svoje mnenje.

Bo to odločilo volitve?

Intervju z Roganom, ki bo posnet danes, je pomemben trenutek za Trumpovo kampanjo. Zagotovo bo to ena najbolj poslušanih epizod v zgodovini podkastov. Matthew Foldi, konservativni novinar in strokovnjak za JRE, poudarja, da bo epizoda pritegnila ogromno pozornosti in morda odločilno vplivala na neodločene volivce v zaključnih dneh kampanje. Roganov format, ki omogoča dolge in poglobljene pogovore, bo Trumpu omogočil, da predstavi svoja stališča in načrte na način, ki ga tradicionalni mediji ne omogočajo.

S 14,5 milijona sledilci na Spotifyju in 17,5 milijona naročniki na YouTubu je Rogan postal sinonim za odprto in nefiltrirano razpravo o najrazličnejših temah. FOTO: Reuters

Trump in Rogan sta velika ljubitelja mešanih borilnih veščin (MMA) in dolgoletna prijatelja direktorja UFC (Ultimate Fighting Championship), Dana Whitea. Ta skupna zanimanja bi lahko pripomogla k sproščenemu in zanimivemu pogovoru, ki bo pritegnil široko občinstvo. Rogan je v preteklosti pohvalil Trumpa, Trump pa je svojega gostitelja opisal kot »prijeten človek, s katerim pričakujem zelo zanimiv pogovor.«

Medtem ko se pričakovanja o intervju stopnjujejo, se mnogi Američani sprašujejo, kakšna vprašanja bo Rogan postavil Trumpu. Glede na Roganov dosedanji pristop lahko pričakujemo, da nobena tema ne bo prepovedana, kar bi lahko vodilo v razkritje zanimivih in morda kontroverznih stališč nekdanjega predsednika.

Rogan obtožen širjenja napačnih stališč o covidu

Joe Rogan je skozi svojo kariero povzročil številne kontroverznosti, ki so mu prinesle tako podporo kot kritike. Ena izmed najbolj odmevnih je bila med pandemijo covida-19, ko je bil obtožen širjenja napačnih informacij. Njegova oddaja »The Joe Rogan Experience« je gostila številne skeptike glede cepiv, kar je privedlo do obtožb, da Rogan promovira nevarne in neresnične trditve. Glasbenika Neil Young in Joni Mitchell sta celo odstranila svojo glasbo s platforme Spotify v protest proti Roganovemu širjenju domnevno napačnih informacij. Spotify je bil prisiljen odstraniti okoli 70 epizod njegovega podkasta.

Rogan pogosto poudarja pomen odprtega dialoga in je nasprotnik cenzure. FOTO: Afp

Roganov politični profil je zapleten in pogosto polarizirajoč. Kat Rosenfield, svobodna pisateljica in romanopiska, ga opisuje kot libertarca, ki podpira socialno liberalne vrednote, kot sta istospolna poroka in legalizacija drog, hkrati pa ceni svobodo govora in pravico do orožja. Rogan je v preteklosti podprl Bernieja Sandersa za predsednika, kar je presenetilo mnoge, saj se pogosto pogovarja tudi z gosti z desnega političnega spektra, kot je Alex Jones.

Roganova odprtost za različne perspektive je eden od ključev njegove priljubljenosti, vendar ga je ta ista lastnost tudi večkrat spravila v težave. Leta 2022 je bil podvržen ostrim kritikam zaradi uporabe rasno neprimernega besedišča. Kasneje se je za svoje izjave opravičil.

Njegova stališča glede svobode govora so jasna in nedvoumna. Rogan pogosto poudarja pomen odprtega dialoga in je nasprotnik cenzure. Verjame, da je pomembno, da se sliši vse glasove, tudi tiste, s katerimi se ne strinjamo. To stališče ga je naredilo priljubljenega med tistimi, ki menijo, da so tradicionalni mediji preveč pristranski ali omejevalni.