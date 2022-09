Nepriljubljeni pogreb priljubljenega premiera

V nadaljevanju preberite:

Šinzo Abe je bil nekaj dni po atentatu kremiran v družinskem krogu v šintoističnem templju v Tokiu, v torek pa so mu priredili državni pogreb, ki se ga je udeležilo več kot 4300 visokih predstavnikov iz različnih držav.

Da je bil pogreb poln protislovij, se je najbolj drastično pokazalo, ko se je prejšnji teden moški, star okoli 70 let, v znamenje protesta proti dragemu obredu nedaleč od premierovega urada v Tokiu polil z bencinom in zažgal.

Ko so se danes v areni Nippon Budokan zbrali svetovni državniki in več kot štiri tisoč povabljenih, da bi se poslovili od nekdanjega premiera, ki je bil 8. julija ubit v atentatu, pa se je pokazalo, da je med tujci vladalo precej bolj enotno občudovanje Šinza Abeja, kot ga je bilo mogoče zaznati med samimi Japonci.

Nekateri ljudje so dolge ure čakali v vrsti, da bi položili cvetje in izkazali spoštovanje premieru, ki se je v zgodovino zapisal po najdaljšem mandatu pa tudi po tem, da je v Tokio znova pripeljal olimpijske igre in pripomogel, da je Japonska ponovno zasedla visoko mesto na svetovnem prizorišču.