Neresni non-paper koristi obupancem

V Nemčiji neuradnih informacij o tem, da so že oktobra lani vedeli za neformalni dokument, ki omenja risanje novih meja na Balkanu, ne želijo komentirati, niso pa tega zanikali. Nemški zunanji minister Heiko Maas odhaja na pot na Kosovo in v Srbijo, kjer bo gotovo tudi govora o že dolgo živih zamislih o novih zemljevidih regije. Kdo med resnimi voditelji držav sploh resno jemlje nevarne ideje, ki so že pripeljale do ene vojne?