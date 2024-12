Slovenija namesto v vojno cono na zaključek v Rigo

Slovensko moško košarkarsko reprezentanco februarja v zaključku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 čakata gostujoči tekmi proti Ukrajini in Izraelu. Slovenci bodo po odločitvi mednarodne zveze Fibe obe tekmi odigrali v latvijski Rigi.

Fiba je sporočila, da bosta Ukrajina in Izrael tekme zadnjega cikla kvalifikacij za EP 2025 gostila v latvijski Rigi. Ker pa 20. februarja domačo tekmo v Rigi proti Španiji igra Latvija, je tekme v slovenski skupini A zamaknila za en dan.

Namesto 20. in 23. februarja bodo slovenski košarkarji tako na parket stopil v petek, 21., ter ponedeljek, 24. februarja. Slovence najprej čaka tekma z Ukrajino in za konec kvalifikacij še dvoboj proti Izraelu.

Slovenci so si 15. zaporedni nastop na EP priigrali še pred zadnjima tekmama, na prvenstvo so prav tako že uvrščeni tudi Izraelci. Dve tekmi pred koncem kvalifikacij imata namreč Slovenija in Izrael na lestvici tri zmage in poraz, Portugalska je zbrala dve zmagi in dva poraza, Ukrajina pa nanizala štiri poraze.

Poleg Slovenije, Izraela ter vseh štirih gostiteljic – Latvija, Ciper, Finska in Poljska – imajo vozovnice za EP tudi že Italija, Litva, Srbija, Španija in Turčija.

Prvenstvo stare celine bo od 27. avgusta do 14. septembra prihodnje leto.