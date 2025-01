Netanjahu lahko mirno pride v Auschwitz, Poljska ga ne bo aretirala

Predstavniki izraelskih oblasti se lahko udeležijo slovesnosti ob obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau brez bojazni, da jih bodo aretirali, je v četrtek sporočil poljski premier Donald Tusk. Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je lani sicer izdalo nalog za prijetje izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja.

»Potrjujem, da bo ne glede na to, ali gre za predsednika vlade, predsednika države ali izobraževalnega ministra v Izraelu, kot je trenutno napovedano, vsakomur, ki bo prišel na slovesnost v Oświęcim, zagotovljena varnost in ne bo pridržan,« je dejal Tusk.

Predstavnik poljskega zunanjega ministrstva pa je sporočil, da doslej niso dobili nobenih namigov, da bi se Netanjahu želel udeležiti slovesnosti. Pred odločitvijo poljske vlade je sicer k temu v pismu pozval predsednik države Andrzej Duda.

ICC je lani novembra zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi izdal nalog za prijetje Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta. Nalog obvezuje članice ICC, da izpolnijo naloge za prijetje, zato Netanjahuju ob obisku Poljske grozi aretacija. Kljub temu pa sodišče ne more tega uveljaviti.

Običajno se slovesnosti osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča redno udeležujejo višji predstavniki Izraela, med drugim tudi Netanjahu.

Udeleženci spominskega marša smrti maja lani v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau. FOTO: Kuba Stezycki/Reuters

80. obletnica osvoboditve Auschwitza

Letos bo 27. januarja minilo 80 let, odkar je sovjetska Rdeča armada osvobodila nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau. Dan je posvečen spominu na žrtve holokavsta, ki je bil genocid na evropskimi Judi med drugo svetovno vojno.

Med letoma 1939 in 1945 so nacisti in njihovi sodelavci pobili približno šest milijonov oziroma okoli dve tretjini evropskih Judov. Umore so večinoma izvajali s pogromi, množičnimi streljanji in sistematičnim iztrebljanjem v številnih koncentracijskih taboriščih.

Poleg Judov, ki so jih pobili daleč največ, so nacisti med drugim umorili tudi več milijonov Sovjetov, več kot milijon Poljakov, na stotisoče Romov, južnih Slovanov in invalidov ter več tisoč homoseksualcev. Samo v taborišču Auschwitz-Birkenau so od ustanovitve leta 1940 nacisti pobili več kot milijon ljudi.