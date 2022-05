Neurje v Nemčiji terjalo smrtno žrtev, več deset ranjenih

Neurje, ki je v petek pustošilo po Nemčiji, je terjalo najmanj eno smrtno žrtev, skoraj 60 ljudi je bilo poškodovanih. Na zahodu države so glede na današnje podatke lokalnih oblasti zabeležili tudi precejšnjo gmotno škodo. O neurjih in s tem povezani škodi poročajo tudi iz Češke.

V zvezi deželi Porenje-Pfalško je umrl 38-letni moški, ki je ob vstopu v poplavljeno klet utrpel električni šok, nato pa je padel na glavo, je sporočila policija v Koblenzu.

Še posebej pa je bila v neurju prizadeta dežela Severno Porenje-Vestfalija. Tam je mesto Paderborn prečkal tornado, pri čemer je bilo poškodovanih 43 ljudi, od tega deset huje, je danes sporočila policija tega mesta s približno 150.000 prebivalci. Okrog 30 ljudi ostaja v bolnišnici, ena ženska je v smrtni nevarnosti, so še pojasnili.

Uničen vrtni center v Paderbornu. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Škodo, ki jo je povzročil tornado, policija ocenjuje na več milijonov evrov. Ta redek vremenski pojav so sicer zabeležili tudi v mestu Lippstadt, oddaljenem okoli 30 kilometrov, a glede na navedbe tamkajšnjih gasilcev ni bilo poškodovanih.

Neurja, ki so se pojavila po več dneh za ta letni čas neobičajno visokih temperatur, so povzročila obsežno škodo - pristojne oblasti poročajo o številnih izruvanih drevesih, odkritih strehah in poškodovanih stavbah. Tako cestni kot železniški promet sta še danes motena.

Iz okolice mesta Roth na Bavarskem medtem poročajo, da se je podrla lesena koča, v katero so se pred divjanjem neurja zatekli sprehajalci. 14 ljudi je bilo poškodovanih, med njimi ženska in otrok huje, je sporočila bavarska policija.

Razdejanje v Paderbornu. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Nemški vremenoslovci so danes umaknili opozorila pred novimi neurji, vseeno pa svarijo pred možnostjo posameznih hujših neviht na Bavarskem in močnih sunkov vetra na vzhodu države, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Silovitost petkovega neurja je eden od meteorologov povezal s prihodom izjemno vročega zraka iznad Španije in Francije ter hladnega zraka s severa. Šlo je za"eksplozivno mešanico", je za televizijo ZDF dejal Özden Terli.

Nevihte, ki jih je spremljala toča, so v petek zvečer prizadele tudi Češko, kjer so prav tako zabeležili precejšnjo škodo in motnje v prometu. O žrtvah ne poročajo.

FOTO: Ina Fassbender/AFP

Glede na navedbe čeških oblasti so sunki vetra dosegali hitrost do 130 kilometrov na uro, gasilci so prejeli več kot tisoč klicev. Padla drevesa so povzročila škodo na avtomobilih in so blokirala ceste in železniške povezave. Odstranjevanje posledic neurja naj bi trajalo še ves dan.

V Pragi je nevihta poškodovala šotorišče za begunce iz Ukrajine. Nekaj ljudi so morali prepeljati na varno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Visok val v Bretaniji vzel tri življenja

Iz Francije poročajo o družinski tragediji, ki je bila posledica močnega valovanja morja. V Plogoffu v Bretaniji je bil včeraj visok val usoden za 55-letnega moškega, njegovo 33-letno ženo in 12-letnega sina. Val jih je zadel, medtem ko so ribarili ob obali. Aktivirali so reševalce in helikopter, a rešitev ni bila mogoča. Nazadnje, pozno zvečer, so odkrili truplo dvanajstletnika.

Preživeli so trije otroci iz te družine iz bližnjega Audierna, ki se ribarjenja niso udeležili.