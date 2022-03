Nezmanjšana moč ruske propagandne vojne

V nadaljevanju preberite:

Po navedbah visokega uradnika EU je širjenje dezinformacij po več kanalih organizirano, koordinirano in dobro financirano. Za njim stoji državni aparat. Ne predstavljajo stališč Rusije, temveč ustvarjajo zmedo in relativizirajo dejstva. Pri širjenju dezinformacij sodelujejo najvišji predstavniki Rusije. Tako je rusko veleposlaništvo v Londonu citiralo zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je zatrdil, da so napadeno porodnišnico v Mariupolju zasedli pripadniki bataljona Azov. Po uradnih kanalih so zatrdili, da je noseča blogerka z znanega posnetka, nastalega po napadu, prizor zaigrala.